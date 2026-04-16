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El exjefe de antiterrorismo revela en el juicio de Kitchen que el clan de Villarejo cobró fondos reservados "al margen" del conducto oficial

El exjefe de antiterrorismo revela en el juicio de Kitchen que el clan de Villarejo cobró fondos reservados "al margen" del conducto oficial

El que fuera jefe de la Comisaría General de Información (CGI) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Enrique Barón reveló este miércoles en el juicio de la operación Kitchen contra la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy que uno de los cabecillas del clan policial, el ex comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, alias 'El Gordo' o 'Big', percibió "al margen" del conducto oficial fondos reservados.

| etiquetas: juicio , kitchen , villrejo , cobro , fondos , reservados
13 2 0 K 93 Tribunales
4 comentarios
13 2 0 K 93 Tribunales
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Esto ha sido un ataque de un partido corrupto con el agravante de que se piensan que son los más españoles de todos cuando es justamente lo contrario, contra otro partido político, que sí es democrático, y contra la democracia. Ese partido tan corrupto y tan peligroso para España y nuestras libertades debería ser ilegalizado, lo malo es que tiene controlada a la judicatura y medios para seguir adelante con sus golferías.

Los cloaqueros de MNM deberían pedir disculpas por difundir tanta mierda antidemocrática, en especial el clan de cacería de valencianos que cuenta entre sus filas con algún baneado habitual por acoso y bulos.
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Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
La mierda reventará todo, pero no pasará nada.
1 K 23
perrico #4 perrico
Son tan cutres que ni siquiera pagan cosas ilegales con su famosa caja B para que no quede rastro de ello.

¡Joder, para que quieres una caja B si no la usas cuando tiene sentido práctico usarla!
Y con eso no les estoy defendiendo, todo lo contrario. Es que son tan ratas que ni eso.
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Graffin #2 Graffin
Pero era para luchar contra los peligrosos comunistas. Está jugando justificado.
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menéame