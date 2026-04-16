El exjefe de antiterrorismo revela en el juicio de Kitchen que el clan de Villarejo cobró fondos reservados "al margen" del conducto oficial

El que fuera jefe de la Comisaría General de Información (CGI) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Enrique Barón reveló este miércoles en el juicio de la operación Kitchen contra la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy que uno de los cabecillas del clan policial, el ex comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, alias 'El Gordo' o 'Big', percibió "al margen" del conducto oficial fondos reservados.
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Los cloaqueros de MNM deberían pedir disculpas por difundir tanta mierda antidemocrática, en especial el clan de cacería de valencianos que cuenta entre sus filas con algún baneado habitual por acoso y bulos.
¡Joder, para que quieres una caja B si no la usas cuando tiene sentido práctico usarla!
Y con eso no les estoy defendiendo, todo lo contrario. Es que son tan ratas que ni eso.