¿Existe un trasfondo religioso en la guerra de Oriente Medio?

¿Acaso es posible que fanáticos fundamentalistas evangélicos estadounidenses enquistados en el poder y con acceso a las armas nucleares sean capaces de usarlas? Si, eso es posible, sobre todo si de "defender" a Israel se trata. ¿Será que la máxima de "América primero" no es verdadera y que en realidad la verdad oculta es: "Israel Primero"?
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Hay muchos taraos cristofrikis en EEUU que se creen la novela al completo y apoyan la cruzada sionista... el Zanahorio no creo que sea creyente, simplemente estará siendo chantajeado por el Mosad.
Por parte usa, quieren controlar el petróleo, que nadie se salga de redil del dolar y estrangular a china a china.