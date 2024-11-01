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¿Existe un trasfondo religioso en la guerra de Oriente Medio?

¿Existe un trasfondo religioso en la guerra de Oriente Medio?

¿Acaso es posible que fanáticos fundamentalistas evangélicos estadounidenses enquistados en el poder y con acceso a las armas nucleares sean capaces de usarlas? Si, eso es posible, sobre todo si de "defender" a Israel se trata. ¿Será que la máxima de "América primero" no es verdadera y que en realidad la verdad oculta es: "Israel Primero"?

| etiquetas: guerra , oriente medio , religión , estados unidos , israel , irán
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4 comentarios
2 1 0 K 27 actualidad
#1 Galton
Necesario pero no suficiente... hace falta además dinero...
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Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
Las causas de la guerra son el petróleo, el control de Oriente Medio, son cuestiones geopolíticas. Hay una conexión entre Irán y Ucrania, si Irán colapsara Rusia tendría graves problema y de la misma manera que Ucrania neutrales también esencial para la estabilidad de Rusia. Está la religión, que marca los bloques, pero no la realidad, es el pretexto.
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javierchiclana #4 javierchiclana *
Creo que es evidente. Las religiones son supremacistas. En sus textos sagrados cosifican a los pueblos enemigos... su dios "les dice" que los aniquilen.

Hay muchos taraos cristofrikis en EEUU que se creen la novela al completo y apoyan la cruzada sionista... el Zanahorio no creo que sea creyente, simplemente estará siendo chantajeado por el Mosad.
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#3 santofimia84_6279effa6e9
Por parte de Israel, si (quieren lo que dice si libro mágico).
Por parte usa, quieren controlar el petróleo, que nadie se salga de redil del dolar y estrangular a china a china.
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menéame