¿Existe un trasfondo religioso en la guerra de Oriente Medio?

¿Acaso es posible que fanáticos fundamentalistas evangélicos estadounidenses enquistados en el poder y con acceso a las armas nucleares sean capaces de usarlas? Si, eso es posible, sobre todo si de "defender" a Israel se trata. ¿Será que la máxima de "América primero" no es verdadera y que en realidad la verdad oculta es: "Israel Primero"?