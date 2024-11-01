Existe una fuente de energía renovable que funciona las 24 horas del día, y Japón ha apostado por ella: la osmótica

La planta de Fukuoka coloca agua dulce (aguas residuales tratadas) a un lado de la membrana, y agua salada (agua de mar) al otro. El agua dulce atraviesa la membrana hacia el lado del agua salada, aumentando el volumen y la presión a ese lado. Lapresión se utiliza para mover una turbina que, conectada a un generador, produce electricidad. Por ello, esta fuente renovable se conoce también como energía de gradiente salino o "energía azul".
"Solo los deltas y estuarios liberan 30.000 TWh de energía cada año, equivalente a la demanda de electricidad global".
Frase para nada falsa, pero aún así absurda porque por mucho que dé una idea de la "energía acumulada", ni de milagro es energía útil. Usarla en un % demasiado grande implicaría destruir los ecosistemas costeros que ya de por si… » ver todo el comentario