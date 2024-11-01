Exigen a la Junta que tome medidas para frenar la plaga del algodoncillo en el olivar

El PSOE de Jaén ha advertido de que la plaga del algodoncillo ya no sólo se focaliza en la comarca jiennense de Las Villas, sino que se está "extendiendo" a otras zonas de las comarcas de Cazorla y Segura, de ahí que haya exigido a la Junta de Andalucía que ponga "medidas y ayudas" encima de la mesa "cuanto antes".