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Exigen a la Junta que tome medidas para frenar la plaga del algodoncillo en el olivar

Exigen a la Junta que tome medidas para frenar la plaga del algodoncillo en el olivar

El PSOE de Jaén ha advertido de que la plaga del algodoncillo ya no sólo se focaliza en la comarca jiennense de Las Villas, sino que se está "extendiendo" a otras zonas de las comarcas de Cazorla y Segura, de ahí que haya exigido a la Junta de Andalucía que ponga "medidas y ayudas" encima de la mesa "cuanto antes".

| etiquetas: olivos , plaga , algodoncillo
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3 comentarios
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javierchiclana #1 javierchiclana *
¿Exigen que les traten con recursos públicos sus cultivos privados? o_o
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#2 bengava
Si un agricultor decide plantar olivos, asume el beneficio potencial, pero también los riesgos biológicos (plagas) y climáticos. Exigir ayuda pública es, en esencia, obligar a un camarero de Cádiz o a un informático de Madrid a pagar el insecticida de una finca privada en Jaén.
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Quien lo pide no son los agricultores sino el PSOE:
El PSOE de Jaén ha advertido de que la plaga del algodoncillo ya no sólo se focaliza en la comarca jiennense de Las Villas, sino que se está "extendiendo" a otras zonas de las comarcas de Cazorla y Segura, de ahí que haya exigido a la Junta de Andalucía que ponga "medidas y ayudas" encima de la mesa "cuanto antes".

Según ha destacado el candidato a las elecciones andaluzas Víctor Torres, la Junta y su presidente, Juanma Moreno,
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menéame