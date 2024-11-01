Exhibicionismo de la extinción: la alta cocina acabará con el animal más enigmático del mundo

A pesar de que la anguila europea está en peligro crítico de desaparecer, los restaurantes más selectos aprovechan la escasez para ofrecer su cría (la angula) como un plato de lujo.
| etiquetas: elitismo gastronomíco , alta cocina , soberanía alimentaria
A ver, pedazo de gilipollas, unos huevos fritos con patatas y chorizo le dan diezmil vueltas a las puntas angulas, "so capullo".
¿ Queréis más información ?
Las simples Macrolepiotas (las proceras) están 10.000 veces más ricas que las cotizadas Amanitas cesáreas... Pero por un plato de amanitas cesáreas te cobran un disparate y las macrolepiotas proceras no llegan ni a los restaurantes....… » ver todo el comentario