Exhibicionismo de la extinción: la alta cocina acabará con el animal más enigmático del mundo

A pesar de que la anguila europea está en peligro crítico de desaparecer, los restaurantes más selectos aprovechan la escasez para ofrecer su cría (la angula) como un plato de lujo.

etiquetas: elitismo gastronomíco , alta cocina , soberanía alimentaria
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Tantas cosas y animales hay en peligro de extinción, que siguen comercializándose.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Las angulas siempre ha sido un plato de lujo. Por eso sacaron el sucedaneo "gulas" que están hechas de surimi ("palitos de cangrejo")
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
De comida de pobres, porque no había mucho, a comida para ricos que pagan por algo que dicen que no sabe a nada excepto a lo que le eches.
Olepoint #2 Olepoint
Una prueba más del gilipollismo extremo del consumidor "exclusivo".

A ver, pedazo de gilipollas, unos huevos fritos con patatas y chorizo le dan diezmil vueltas a las puntas angulas, "so capullo".

¿ Queréis más información ?

Las simples Macrolepiotas (las proceras) están 10.000 veces más ricas que las cotizadas Amanitas cesáreas... Pero por un plato de amanitas cesáreas te cobran un disparate y las macrolepiotas proceras no llegan ni a los restaurantes....…   » ver todo el comentario
