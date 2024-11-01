Exgobernador japonés acusado de acoso envió mil mensajes sexuales a empleadas

Tatsuji Sugimoto, exgobernador de Fukui, que dejó el cargo el mes pasado tras ser acusado de acoso, envió unos mil mensajes con contenido sexual a empleadas, además de realizar tocamientos, según una investigación de las autoridades. Sugimoto pidió no revelar el contenido de las comunicaciones a terceras personas. «Mantenlo completamente en secreto y llévatelo a la tumba», le llegó a decir a una. El exgobernador respondió a la publicación de la investigación ofreciendo disculpas a las víctimas y aseguró que respeta el resultado del informe