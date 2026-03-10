Exclusiva: Según fuentes, hasta 150 soldados estadounidenses han resultado heridos hasta ahora en la guerra de Irán [ENG]

Hasta 150 soldados estadounidenses han resultado heridos en los diez días de guerra con Irán, según informaron el martes a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto. La cifra de víctimas no se había dado a conocer anteriormente. Antes de que Reuters publicara la cifra, el Pentágono solo había revelado que ocho militares estadounidenses habían resultado gravemente heridos. En un comunicado emitido tras la publicación del informe de Reuters, el Pentágono estimó que la cifra era de aproximadamente 140 heridos y afirmó que la gran mayoría