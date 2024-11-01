Exclusiva: Bert Callais, demandante principal en el caso que vació de contenido a la Ley del Derecho al Voto, es un conspiranoico electoral que participó en la manifestación del Asalto al Capitolio

El demandante principal del caso que acabó con la Ley de Derechos Electorales (VRA) tiene un historial de difundir falsas teorías conspirativas sobre las elecciones y de promover políticas contrarias al voto, y estuvo presente en la manifestación «Stop the Steal» celebrada en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, antes de los disturbios mortales provocados por los insurrectos pro-Trump. En la demanda original del caso que se convirtió en Louisiana v. Callais, Phillip «Bert» Callais fue descrito simplemente como un votante