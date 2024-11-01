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Exclusiva: Bert Callais, demandante principal en el caso que vació de contenido a la Ley del Derecho al Voto, es un conspiranoico electoral que participó en la manifestación del Asalto al Capitolio

El demandante principal del caso que acabó con la Ley de Derechos Electorales (VRA) tiene un historial de difundir falsas teorías conspirativas sobre las elecciones y de promover políticas contrarias al voto, y estuvo presente en la manifestación «Stop the Steal» celebrada en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, antes de los disturbios mortales provocados por los insurrectos pro-Trump. En la demanda original del caso que se convirtió en Louisiana v. Callais, Phillip «Bert» Callais fue descrito simplemente como un votante

| etiquetas: bert callais , asalto al capitolio , trump , conspiración , fraude electoral
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4 comentarios
6 1 0 K 100 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
No me sorprende nada que participase en el 6 de enero.
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#2 DenisseJoel
O sea que cualquier tarado puede cargarse una ley fundamental de EEUU. Como para invertir en ese país, CERO seguridad jurídica.
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Pointman #3 Pointman *
#2 En realidad son los jueces, con el sinvergüenza de Alito a la cabeza. Este señor es solo el peón útil. Podría haber sido cualquier otro.
Cuando se cargaron Roe vs Wade ( la del aborto) ya se sabía a lo que iban y que habría más.
3 K 66
themarquesito #4 themarquesito
#3 Cuando no es el sinvergüenza de Alito, entonces es el mangante de Clarence Thomas.
0 K 20

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