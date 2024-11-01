El exceso de fiestas y consumo de alcohol de Kash Patel estaría poniendo en riesgo su puesto de trabajo [ENG]

El comportamiento “errático” del director del FBI, Kash Patel, durante su etapa al frente de la agencia podría estar poniendo en riesgo su cargo, según un reportaje de The Atlantic. Durante la mayor parte de su tiempo dirigiendo el FBI, Patel ha tenido problemas de asistencia y ha sido “conocido por beber hasta el punto de una intoxicación evidente”, según personas de la Casa Blanca, miembros del Congreso y empleados del FBI que hablaron con la periodista de The Atlantic, Sarah Fitzpatrick.