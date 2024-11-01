Excelentes noticias para España. Renault podría fabricar parte de sus coches eléctricos aquí

Renault estudia trasladar a la planta de Palencia parte de la producción de su próxima generación de compactos eléctricos, hasta ahora concentrada en Francia, según el consejero delegado de Renault. El movimiento llega en un contexto de fuerte presión por los coches chinos y podría requerir cientos de millones en inversiones para adaptar líneas de montaje. Si se aprueba, Palencia podría fabricar hasta 184.000 vehículos eléctricos al año, como factoría de apoyo para modelos eléctricos de los segmentos C y D.