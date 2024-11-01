edición general
3 meneos
35 clics
Excedencia voluntaria en España: el año sabático que todos necesitamos (pero que pocos se atreven a pedir)

Excedencia voluntaria en España: el año sabático que todos necesitamos (pero que pocos se atreven a pedir)

Marcharse sin móvil ni ordenador, tomarse un año para uno mismo y dedicarse a viajar, reflexionar o aprender cosas nuevas... En el mundo anglosajón es algo bastante habitual. En España, en cambio, la cosa es distinta. Aquí se llama "excedencia voluntaria" y está recogida por la ley: cualquier trabajador con un año en la empresa puede pedirla, por un periodo que va de cuatro meses a cinco años, siempre que sea la primera vez o hayan pasado cuatro años desde la última. Eso sí, no garantiza que te reserven tu puesto: la ley solo da derecho..

| etiquetas: excedencia voluntaria , españa , año sabático , vacaciones , trabajador
3 0 0 K 42 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 42 actualidad
Destrozo #1 Destrozo
Cómo España es un país de envidiosos y egoístas, te miran mal cuando la coges y te complican todo lo que pueden la vuelta. Asco de sociedad en la que los individuos no buscan su mejora, sino que le vaya peor al de enfrente.
1 K 19
manuelpepito #2 manuelpepito
#1 ¿Donde trabajas? Yo no he visto eso
0 K 10

menéame