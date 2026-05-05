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Una exalcaldesa del PP logra una plaza en Valencia en otro proceso bajo sospecha

Una exalcaldesa del PP logra una plaza en Valencia en otro proceso bajo sospecha

La adjudicación de una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento de Valencia ha reavivado las dudas sobre los procedimientos de contratación de puestos públicos en el consistorio de la capital del Turia. La beneficiaria final, Chelo Escrivá, exalcaldesa del PP en la población valenciana de Oliva, ha consolidado su posición con un salario cercano a los 65.000 euros anuales tras un proceso que comenzó con la creación del puesto a finales de 2023 y terminó en enero de 2026 con su nombramiento definitivo, todo en cuestión de dos años.

| etiquetas: pp , corrupción , enchufados
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7 comentarios
10 1 0 K 123 actualidad
makinavaja #2 makinavaja
¿dudas sobre los procedimientos de contratación de puestos públicos para peperos? Poca gente tiene dudas de como funcionan... xD xD xD xD xD
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ipanies #4 ipanies
#2 Lo notable y noticiable sin duda sería que algo que toquen no este bajo sospecha... Son una organización delictiva muy eficiente, muchísimo!!!!
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tul #5 tul *
#2 tranquilidad, no preocuparse, ahora apareceran los policias infiltrados en esta organizcion criminal con las pruebas de esta nueva trafulla para llevar a sus responsables bajo la justicia imparcial de españistan xD
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#7 Leon_Bocanegra
The Objetive, bulo.
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Ahora a ver cómo le quitas la plaza.

Santa Rita Rita Rita lo que se da no se quita.
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Cehona #3 Cehona
¿TheObjetive? Pérez Llorca, súbeles las subvenciones, porfi.
Lo del fuego amigo, en Madrid ya no se ve, desde que se fue Casado y la de las cremas.
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#6 Sacapuntas
Todos los procesos selectivos están bajo sospecha. Las sospechas hay que probarlas. Existe lo que se llaman pruebas preconstituidas. Irrelevante.
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menéame