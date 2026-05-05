Una exalcaldesa del PP logra una plaza en Valencia en otro proceso bajo sospecha

La adjudicación de una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento de Valencia ha reavivado las dudas sobre los procedimientos de contratación de puestos públicos en el consistorio de la capital del Turia. La beneficiaria final, Chelo Escrivá, exalcaldesa del PP en la población valenciana de Oliva, ha consolidado su posición con un salario cercano a los 65.000 euros anuales tras un proceso que comenzó con la creación del puesto a finales de 2023 y terminó en enero de 2026 con su nombramiento definitivo, todo en cuestión de dos años.