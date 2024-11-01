edición general
La exalcaldesa de Benaoján (Málaga) revela que fue violada en 2006 por un guardia civil

La integrante de la ejecutiva del PSOE de Málaga y exalcaldesa de Benaoján, Soraya García, ha denunciado que fue violada por un agente de la Guardia Civil en octubre de 2006, unos hechos que en su momento no llegó a denunciar por la vía judicial, pero que ha hecho públicos 19 años después en una tertulia sobre casos de acoso en la política.

