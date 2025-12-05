Exagente de la DEA acusado de aceptar blanquear millones para un cártel [EN]

El exagente Paul Campo blanqueó dinero para lo que él creía que era el Cártel Jalisco Nueva Generación en México, según una acusación formal revelada el viernes. Un antiguo agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que ascendió hasta supervisar las operaciones financieras de la agencia ha sido acusado de acordar el blanqueo de millones de dólares procedentes del narcotráfico para un cártel mexicano, según una acusación formal revelada el viernes en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan. El exagente, Paul Campo, de 61 añ