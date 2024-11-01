El ex jefe de gabinete de Mazón devolvió a la Generalitat su móvil "reseteado" y con los datos "borrados"

El 7 de enero de 2026 tuvo entrada en la Subdirección General de Telecomunicaciones de la Dirección General un terminal devuelto por José Manuel Cuenca. Ese terminal le fue entregado en agosto de 2023 y, según señala el informe, "ha sido reseteado" antes de la entrega en la Dirección General, "por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados". El terminal tuvo instalado WhatsApp, pero no puede determinar en qué momento se desinstaló la aplicación; que hasta el 9 de diciembre pasado el sistema ha detectado...