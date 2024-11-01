edición general
El ex jefe de gabinete de Mazón devolvió a la Generalitat su móvil "reseteado" y con los datos "borrados"

El 7 de enero de 2026 tuvo entrada en la Subdirección General de Telecomunicaciones de la Dirección General un terminal devuelto por José Manuel Cuenca. Ese terminal le fue entregado en agosto de 2023 y, según señala el informe, "ha sido reseteado" antes de la entrega en la Dirección General, "por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados". El terminal tuvo instalado WhatsApp, pero no puede determinar en qué momento se desinstaló la aplicación; que hasta el 9 de diciembre pasado el sistema ha detectado...

#2 kaos_subversivo
Pues lo normal. No vas a devolver el movil con tus mierdas
Zarangollo #6 Zarangollo
#2 el móvil corporativo o "del curro" no debería contener "tus mierdas"
#7 kaos_subversivo
#6 por supuesto que si. Tus mails de trabajo y chats de curro son tus mierdas.
Zarangollo #8 Zarangollo
#7 me refiero a temas personales privados
Zarangollo #1 Zarangollo
Donde se ponga un buen martillo que se quite el factory reset
taSanás #3 taSanás *
#1 no falta en mi despacho:  media
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Y que tiene de raro?
Si a mí la empresa me da un móvil, cuando me voy lo devuelvo limpio, tal como me lo dieron.
taSanás #5 taSanás *
