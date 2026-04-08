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El ex director general de Logirail asegura que Claudia Montes la ‘amiga’ de Ábalos, no iba a trabajar porque su oficina no era “adecuada”: “Era en un edificio planta calle, cerca de unas escaleras”

El ex director general de Logirail asegura que Claudia Montes la ‘amiga’ de Ábalos, no iba a trabajar porque su oficina no era “adecuada”: “Era en un edificio planta calle, cerca de unas escaleras”  

El ex director general de Logirail, Óscar Gómez Barbero, ha declarado que cuando entró en este puesto Claudia Montes,ex Miss Asturias, ya estaba contratada y supo desde el principio que “no iba a trabajar”. Gómez explicó que esto se debía a que su oficina no era “adecuada para su trabajo”: “Estaba en un edificio planta calle, cerca de unas escaleras y señalizado con unas banderas”. Sobre la razón por la que decidió ascenderla de categoría,explicó que ella estaba en la más baja y no podía estar encargada de un proyecto como los trenes turísticos

| etiquetas: logirail , óscar gómez barbero , josé luis ábalos , claudia montes , psoe
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1 comentarios
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#1 Suleiman
El tema, entre otros, no es si iba a trabajar, es si trabajaba... Vaya, que si cobraba por no hacer nada.
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menéame