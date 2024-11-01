edición general
Evolución de las tarifas propuestas por RTVE para 'La Revuelta'

Antes de abordar el aspecto económico, conviene situar el contexto. La ley que regula la financiación de RTVE, aprobada en 2009, supuso una auténtica revolución en el sector audiovisual: eliminó la posibilidad de que la corporación obtuviera ingresos procedentes de actividades de publicidad y televenta. Sin embargo, la normativa contempla excepciones que permitan financiar determinados proyectos a través de mecanismos legales, como recoge su artículo 7.2 y el artículo 137.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

Cehona #1 Cehona
Quieren acabar con RTVE como un pozo de gasto público.
Derogación de la ley del 2009, muchas televisiones autonomicas si reciben ingresos vía publicidad.
Ya que el PP y Vox juegan a dos bandas, juguemos.
Sawyer76 #2 Sawyer76
Eliminación de todas las tv públicas ya, nacionales y autonómicas. Es inmoral y un insulto robar tal cantidad de dinero de nuestros impuestos para hacer propaganda política, adoctrinamiento y colocar a los suyos.
Estaría bien tener una tv pública solamente al servicio de la cultura y la información real, algo parecido a La 2, pero como la miserable clase política es incapaz de quitar sus sucias zarpas de encima y dejar de corromperlas, todas fuera.
