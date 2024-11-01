Evolución de las tarifas propuestas por RTVE para 'La Revuelta'

Antes de abordar el aspecto económico, conviene situar el contexto. La ley que regula la financiación de RTVE, aprobada en 2009, supuso una auténtica revolución en el sector audiovisual: eliminó la posibilidad de que la corporación obtuviera ingresos procedentes de actividades de publicidad y televenta. Sin embargo, la normativa contempla excepciones que permitan financiar determinados proyectos a través de mecanismos legales, como recoge su artículo 7.2 y el artículo 137.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).
Derogación de la ley del 2009, muchas televisiones autonomicas si reciben ingresos vía publicidad.
Ya que el PP y Vox juegan a dos bandas, juguemos.
Estaría bien tener una tv pública solamente al servicio de la cultura y la información real, algo parecido a La 2, pero como la miserable clase política es incapaz de quitar sus sucias zarpas de encima y dejar de corromperlas, todas fuera.