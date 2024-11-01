La evolución silenció el gen de la uricasa en humanos y es por ello que tendemos a la gota [ENG]

Todos los mamíferos, excepto los primates tienen uricasa que transforma el ácido úrico en alantoína, que es más soluble y sin riesgo a depositarse. La evolución en primates trajo consigo una serie de errores y mutaciones que hicieron que perdiésemos el gen de la uricasa y es por eso que nuestros niveles de ácido úrico son más altos lo que nos predispone a cristales de ácido úrico y gota. Si bien esto trajo una ventaja dado que el ácido úrico es antioxidante. Sin embargo la hiperuricemia (>6mg/dL) es un marcador de riesgo cardiovascular y metabólico.