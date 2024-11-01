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La evolución silenció el gen de la uricasa en humanos y es por ello que tendemos a la gota [ENG]

La evolución silenció el gen de la uricasa en humanos y es por ello que tendemos a la gota [ENG]

Todos los mamíferos, excepto los primates tienen uricasa que transforma el ácido úrico en alantoína, que es más soluble y sin riesgo a depositarse. La evolución en primates trajo consigo una serie de errores y mutaciones que hicieron que perdiésemos el gen de la uricasa y es por eso que nuestros niveles de ácido úrico son más altos lo que nos predispone a cristales de ácido úrico y gota. Si bien esto trajo una ventaja dado que el ácido úrico es antioxidante. Sin embargo la hiperuricemia (>6mg/dL) es un marcador de riesgo cardiovascular y metabólico.

| etiquetas: ácido , úrico , urato , uricasa , alantoína , gen , evolución , primates , humanos
6 0 0 K 78 Biologia
7 comentarios
6 0 0 K 78 Biologia
ur_quan_master #4 ur_quan_master
La uricasa nos permite localizar nuestro hogar. :shit:
4 K 75
rogerius #6 rogerius *
#4 :-) xD
0 K 19
ContinuumST #2 ContinuumST
Y lo curioso es que puedes tener el ácido úrico alto y no tener (padecer) gota, y viceversa también. ?(
1 K 25
#3 Leclercia_adecarboxylata
#2 Los cambios bruscos en los niveles de ácido úrico precisamente predisponen a ataques de gota. La hiperuricemia asintomática no se trata salvo si es muy alta (>10mg/dL). Si encuentras ese caso y se lo bajas a niveles más normales (ej 5 mg/dL) precisamente eso puede predisponer que tenga un ataque de gota. Es bastante curioso.
1 K 32
Asimismov #7 Asimismov *
#3 los humanos ahora disponemos de colchicina y que sirve para diferenciar un esguince de la gota y tambiën tratarla.
0 K 13
taSanás #5 taSanás
#2 qué curioso, tu comentario me ha hecho buscar info, y me encuentro con esto:

Temperatura baja. La solubilidad del urato cae con la temperatura. A 37°C el plasma satura en torno a 6,8 mg/dL; a 32-35°C (temperatura típica de la primera metatarsofalángica del pie, los dedos, las orejas) la solubilidad baja y precipita antes. Por eso el dedo gordo del pie (podagra) es el caso clásico, y por eso aparece en hélix de la oreja en forma de tofos.

así que... hay que ir con calcetines para evitar la gota xD
1 K 27
elTieso #1 elTieso *
La evolución es a menudo una chapuza hecha por becarios. O por IA, que es peor.
0 K 11

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