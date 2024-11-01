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Evolución humana: ¿por qué hay más pelirrojos y menos calvos?

Evolución humana: ¿por qué hay más pelirrojos y menos calvos?

Un estudio publicado en Nature comparando ADN antiguo y moderno identifica variantes de genes en los que la selección natural sigue influyendo en los seres humanos

| etiquetas: adn , calvos , nature
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1 comentarios
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Amperobonus #1 Amperobonus
Porque la naturaleza es sabia y se autoregula :professor:

cc//: @carademalo
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menéame