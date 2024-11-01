edición general
2 meneos
90 clics
Evolución de las casas desde el año 10.000 a.C hasta el año 2100

Evolución de las casas desde el año 10.000 a.C hasta el año 2100  

Simulación de cómo han evolucionado las casas desde el 10.000 a.C. hasta la actualidad y desde ahora hasta el año 2100.

| etiquetas: simulación , casas , historia , ia , ai
2 0 0 K 40 ocio
2 comentarios
2 0 0 K 40 ocio
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Solo pienso en una subida de precio exponencial.
0 K 20
cocolisto #2 cocolisto
No he visto chabolas a partir de las primeras civilizaciones ni casas como en las que vivimos la mayoría de los mortales. A ver si va a ser una puta IA bastante sesgada, como cuando ves una peli yanqui, que todos viven casas estupendas a todo trapo. Una vergüenza.
0 K 20

menéame