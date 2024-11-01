Un eventual retorno a las sanciones contra Irán divide al Consejo de Seguridad

El máximo órgano de seguridad internacional sigue sin ponerse de acuerdo en cuanto a la posibilidad de reactivar las sanciones a Irán, con Estados Unidos y tres países europeos (Francia, Alemania y Reino Unido) por un lado y Rusia y China por otro. En el trasfondo, el abandono de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, durante el primer mandato de Donald Trump.