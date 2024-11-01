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Un eventual retorno a las sanciones contra Irán divide al Consejo de Seguridad

Un eventual retorno a las sanciones contra Irán divide al Consejo de Seguridad

El máximo órgano de seguridad internacional sigue sin ponerse de acuerdo en cuanto a la posibilidad de reactivar las sanciones a Irán, con Estados Unidos y tres países europeos (Francia, Alemania y Reino Unido) por un lado y Rusia y China por otro. En el trasfondo, el abandono de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, durante el primer mandato de Donald Trump.

| etiquetas: onu , consejo de seguridad , sanciones , irán
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5 comentarios
2 1 0 K 43 politica
#2 Pitchford
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www.meneame.net/story/onu-reimpone-sanciones-contra-iran-programa-nucl

Entiendo que serán sanciones adicionales a éstas que ya se les impusieron el año pasado. Vaya morro de EEUU, Israel y sus vasallos europeos. Rompe el acuerdo del 2015 EEUU de forma unilateral y luego el culpable es Irán..
2 K 40
azathothruna #3 azathothruna
Los cerebro de pollo no entienden.
Ya dijo que habia pase libre si no tienen embajadas zionistas.
Sacan las embajadas, y llega el petroleo
1 K 36
#5 concentrado
¿Sancionarlos mientras sigue el bombardeo o sancionarlo después de los bombardeos? :-S
0 K 20
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
Rusia y China por otro... e ya
0 K 16
#4 rystan
Hay que sancionarles por haber sido atacados.
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