Un eventual retorno a las sanciones contra Irán divide al Consejo de Seguridad

El máximo órgano de seguridad internacional sigue sin ponerse de acuerdo en cuanto a la posibilidad de reactivar las sanciones a Irán, con Estados Unidos y tres países europeos (Francia, Alemania y Reino Unido) por un lado y Rusia y China por otro. En el trasfondo, el abandono de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, durante el primer mandato de Donald Trump.
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Entiendo que serán sanciones adicionales a éstas que ya se les impusieron el año pasado. Vaya morro de EEUU, Israel y sus vasallos europeos. Rompe el acuerdo del 2015 EEUU de forma unilateral y luego el culpable es Irán..
Ya dijo que habia pase libre si no tienen embajadas zionistas.
Sacan las embajadas, y llega el petroleo