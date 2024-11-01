edición general
Eva Túnez, representante de la CNT en el servicio "Menjars a Casa" del Ayuntamiento de Alicante  

Denuncia que se está recogiendo comida y ropa sucia con restos de orines y heces en el mismo vehículo.

pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Pongo símbolo de vídeo porque no hay de audio...
