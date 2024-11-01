·
5
meneos
20
clics
Eva Túnez, representante de la CNT en el servicio "Menjars a Casa" del Ayuntamiento de Alicante
Denuncia que se está recogiendo comida y ropa sucia con restos de orines y heces en el mismo vehículo.
|
etiquetas
:
alicante
,
cnt
#1
pazentrelosmundos
Pongo símbolo de vídeo porque no hay de audio...
0
K
15
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
