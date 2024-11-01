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Eutanasia de Noelia Castillo: "Ella sufrió un calvario judicial que alargaron para enturbiar la situación y asustar a los médicos"

El caso de la joven Noelia Castillo, que murió este jueves en Barcelona tras recibir la eutanasia después de casi dos años de batalla judicial por la oposición de su padre, ha abierto un debate en España sobre los límites de la ley, el papel del Estado y por qué se permitió alargar su sufrimiento durante 601 días.

| etiquetas: noelia castillo , eutanasia , ley , bulos
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3 comentarios
8 2 1 K 130 actualidad
#2 diablos_maiq *
Y para que algunos se retraten como los miserables que son
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ahotsa #1 ahotsa *
Me parece interesante el análisis, por ejemplo, sobre la falta de previsión de la ley a que se judialice, sobre los bulos de que es una salida para personas vulnerables...

Por lo menos que el sufrimiento enorme que ha padecido esta mujer joven, tortura diría, que sirva para hacer ajustes legales y no vuelva a repetirse algo así.
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sotillo #3 sotillo
Lo de siempre religión y maldad
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menéame