El euskera se queda sin niños

La población vasca aumenta y lo hará los próximos 11 años, pero el peso de los vascohablantes se diluirá pese a crecer su número, según el estudio "Hacia dónde va el euskara, proyección demolingúistica con vistas a 2036" de Siadeco para UEMA. Euskaldunes de 2 a 14 años bajarán un 28% hasta 2036, 69.400 menos. 80% de euskaldunes vivirán en municipios con uso doméstico del euskera minoritario. Los hogares que solo transmiten euskera caerán del 17,3% al 13,6%. Gipuzkoa resiste, pero los municipios muy euskaldunes (arnasgunes) se erosionan.