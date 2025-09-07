El euskera se queda sin niños

La población vasca aumenta y lo hará los próximos 11 años, pero el peso de los vascohablantes se diluirá pese a crecer su número, según el estudio "Hacia dónde va el euskara, proyección demolingúistica con vistas a 2036" de Siadeco para UEMA. Euskaldunes de 2 a 14 años bajarán un 28% hasta 2036, 69.400 menos. 80% de euskaldunes vivirán en municipios con uso doméstico del euskera minoritario. Los hogares que solo transmiten euskera caerán del 17,3% al 13,6%. Gipuzkoa resiste, pero los municipios muy euskaldunes (arnasgunes) se erosionan.
Al final habrá una sola cultura, la americana o la china.
Por contra otras lenguas de España como son el euskera o el catalán no gozan ni por asomo de ese grado de protección, es más, las protecciones de las que gozan están siendo constantemente atacadas por las distintas instituciones del estado.
Ocurre lo mismo al revés, es mas potente cualquier red social que cualquier imposición educativa para preservar la lengua.
Es de perogrullo que los jóvenes prefieren usar lenguas como el español y el ingles ya que todo el contenido que consumen es en esos idiomas
No. El castellano no está en riesgo de desaparecer por mucho que haya incorporado en su léxico palabras de origen francés, italiano, rumano y ahora predominantemente del inglés y en un futuro quizá del chino.
Es de perogrullo que los jóvenes prefieren usar una lenguas como el español y el ingles
El inglés es una segunda lengua, no vas a encontrar grupos de españoles hablando entre ellos en inglés como su lengua principal de comunicación entre ellos.
No fue por poquito, y no creo que la gente de Bilbao, Donosti o Barcelona sea más aldeana* que la de Murcia o de Condemios de Abajo, por ejemplo.
* Ni que ser aldeano sea algo malo y ciudadano intrínsecamente bueno.