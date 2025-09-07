edición general
El euskera se queda sin niños

La población vasca aumenta y lo hará los próximos 11 años, pero el peso de los vascohablantes se diluirá pese a crecer su número, según el estudio "Hacia dónde va el euskara, proyección demolingúistica con vistas a 2036" de Siadeco para UEMA. Euskaldunes de 2 a 14 años bajarán un 28% hasta 2036, 69.400 menos. 80% de euskaldunes vivirán en municipios con uso doméstico del euskera minoritario. Los hogares que solo transmiten euskera caerán del 17,3% al 13,6%. Gipuzkoa resiste, pero los municipios muy euskaldunes (arnasgunes) se erosionan.

Torrezzno #3 Torrezzno *
Cuando abres la puerta a la multiculturalidad hay que aceptar las consecuencias. La cultura local se diluye en un miasma de culturas. La lengua si no se usa desaparece, como los dioses de american gods.

Al final habrá una sola cultura, la americana o la china.
sorrillo #5 sorrillo *
#3 El castellano no desaparecerá en España por mucha multiculturalidad que llegue, por que el castellano está fuertemente protegido por el estado y por toda la legislación.

Por contra otras lenguas de España como son el euskera o el catalán no gozan ni por asomo de ese grado de protección, es más, las protecciones de las que gozan están siendo constantemente atacadas por las distintas instituciones del estado.
Torrezzno #6 Torrezzno *
#5 no sabría decirte porqué no vivo allí. Pero si te puedo decir que el ingles está permeando en el español sin necesitad de ningún plan maléfico, de forma orgánica, como funcionan las lenguas: basado, bro, tweet, reel, etc.

Ocurre lo mismo al revés, es mas potente cualquier red social que cualquier imposición educativa para preservar la lengua.

Es de perogrullo que los jóvenes prefieren usar lenguas como el español y el ingles ya que todo el contenido que consumen es en esos idiomas
sorrillo #8 sorrillo *
#6 Una cosa es que se usen palabras en inglés y acaben incorporadas en el castellano, como cederrón, y otra muy distinta que desaparezca el castellano.

No. El castellano no está en riesgo de desaparecer por mucho que haya incorporado en su léxico palabras de origen francés, italiano, rumano y ahora predominantemente del inglés y en un futuro quizá del chino.

Es de perogrullo que los jóvenes prefieren usar una lenguas como el español y el ingles

El inglés es una segunda lengua, no vas a encontrar grupos de españoles hablando entre ellos en inglés como su lengua principal de comunicación entre ellos.
Imag0 #4 Imag0
Pues tu dirás, si prácticamente es obligatorio estudiar primaria y secundaria sólo en euskera.. qué habrá podido salir mal...
Gadfly #1 Gadfly
y los niños sin euskera
Lutin #2 Lutin
Habrá que meter más dinero del contribuyente, si ahora son un 25% pero recaudan de todos los vascos pronto pedirán dinero de todos para imponer el vascuence a ultranza, cómo pasa en Cataluña, todos los ciudadanos, tanto nacionalistas aldeanos como ciudadanos españoles buenos pagando las mamandurrias del sectarismo y el chovinismo nacionalista.
ewok #7 ewok *
#2 Vascos y catalanes votaron muy mayoritariamente a partidos que defienden sus lenguas.

No fue por poquito, y no creo que la gente de Bilbao, Donosti o Barcelona sea más aldeana* que la de Murcia o de Condemios de Abajo, por ejemplo.

* Ni que ser aldeano sea algo malo y ciudadano intrínsecamente bueno.
