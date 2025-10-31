edición general
Euskaltel pasa a manos de Orange tras comprar la francesa el 50% de MásOrange que no controlaba

La compañía francesa Orange ha anunciado un acuerdo no vinculante con los fondos de inversión que tienen la mitad de MásOrange para hacerse con toda la firma de telecomunicaciones.

| etiquetas: euskaltel , orange , masorange
