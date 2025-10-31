·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8544
clics
Guerra de Ucrania: Pokrovsk, Myrnograd y Kupiansk, en situación crítica
4538
clics
Se hace viral un vídeo de un concejal de Vox en Sant Boi que aparenta estar ebrio durante un pleno
4898
clics
“Aparcas como un gilipollas”. Las pegatinas imposibles de quitar que están triunfando contra los que no saben dejar su coche entre las cuatro líneas
4339
clics
Qué es la línea de Wallace, la frontera invisible que los animales nunca traspasan
5034
clics
No es un pájaro, no es Clark Kent, es "perro con gafas": los tuiteros resumen las pullas de Sánchez y el show de las derechas en la comisión del Senado
más votadas
367
Sandra Golpe, la presentadora del bulo sobre Podemos y ETA, participa en un foro que reivindica el "rigor y credibilidad" de los medios frente a las redes sociales
446
Harrison Ford, enfurecido contra Donald Trump, al que tacha de ignorante, caprichoso y mentiroso: “No conozco a un mayor criminal en toda la historia”
386
El pacto secreto de Google y Amazon con Israel: tecnología, censura y complicidad en el genocidio
373
Katz cesa a la fiscal militar de Israel por la filtración de un vídeo de una violación a un preso palestino
245
El Gobierno rechaza eliminar las penalizaciones en la jubilación anticipada con 40 años cotizados propuesta por Podemos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
3
clics
Euskaltel pasa a manos de Orange tras comprar la francesa el 50% de MásOrange que no controlaba
La compañía francesa Orange ha anunciado un acuerdo no vinculante con los fondos de inversión que tienen la mitad de MásOrange para hacerse con toda la firma de telecomunicaciones.
|
etiquetas
:
euskaltel
,
orange
,
masorange
1
1
4
K
-15
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
4
K
-15
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Connect
Duplicada
#0
www.meneame.net/story/orange-hace-control-total-masorange-pagar-4-250-
0
K
12
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente