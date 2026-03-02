Euskadi construirá 189 apartamentos dotacionales sobre tejados para jóvenes en 2028

Seis anteproyectos ya están en marcha para la construcción de un total de 189 apartamentos dotacionales sobre tejados para ampliar el parque público de alquiler sin consumir suelo. Con esta estrategia, el departamento prevé triplicar el actual parque de apartamentos dotacionales con la construcción de alturas adicionales sobre un total de 65 edificios públicos. En concreto, Vitoria contará con 82 de estos apartamentos, seguida de Leioa (34), Bilbao (28), Mutriku (23) y Arrasate (22). Se espera que las obras comiencen en 2028.
| etiquetas: euskadi , apartamentos , jovenes
Me parece una chaladura. Estoy seguro qie si quieres ampliar tu vivienda unifamiliar por ejemplo, habría mil pegas.
Ps. También habrá que ver quién está detrás de la genialidad, es decir, quién se llevará la pasta.
Será mejor vivir con los padres o pagar alquileres de 1.000 euros por vivenda con mucho peores condiciones.
Ojalá hicieran más "txapuzas" de estas.
Quizá dos o tres ceros más a la derecha ayudarían a alguien.
Algunos cutres, otros la verdad que muy chulos y unas buenas vistas al ser los últimos pisos