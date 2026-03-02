Euskadi construirá 189 apartamentos dotacionales sobre tejados para jóvenes en 2028

Seis anteproyectos ya están en marcha para la construcción de un total de 189 apartamentos dotacionales sobre tejados para ampliar el parque público de alquiler sin consumir suelo. Con esta estrategia, el departamento prevé triplicar el actual parque de apartamentos dotacionales con la construcción de alturas adicionales sobre un total de 65 edificios públicos. En concreto, Vitoria contará con 82 de estos apartamentos, seguida de Leioa (34), Bilbao (28), Mutriku (23) y Arrasate (22). Se espera que las obras comiencen en 2028.