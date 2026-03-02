edición general
Euskadi construirá 189 apartamentos dotacionales sobre tejados para jóvenes en 2028

Seis anteproyectos ya están en marcha para la construcción de un total de 189 apartamentos dotacionales sobre tejados para ampliar el parque público de alquiler sin consumir suelo. Con esta estrategia, el departamento prevé triplicar el actual parque de apartamentos dotacionales con la construcción de alturas adicionales sobre un total de 65 edificios públicos. En concreto, Vitoria contará con 82 de estos apartamentos, seguida de Leioa (34), Bilbao (28), Mutriku (23) y Arrasate (22). Se espera que las obras comiencen en 2028.

comentarios
manbobi #6 manbobi *
#5 Quizás deberían ser más estrictos con el uso ocasional de vpos o directamente vacías, parejas con dos viviendas de protección oficial, multipropietarios, usos turísticos , las cosas que encarecen el acceso a la vivienda, más que construir infravivienda con acceso limitado a servicios como ascensores, por ejemplo. Supongo que lo tendrán mirado pero ya solo el proyecto de cálculo y las implicaciones sobre escrituras y comunidades será también curioso.
Me parece una chaladura. Estoy seguro qie si quieres ampliar tu vivienda unifamiliar por ejemplo, habría mil pegas.
Ps. También habrá que ver quién está detrás de la genialidad, es decir, quién se llevará la pasta.
Me parece una chaladura. Estoy seguro qie si quieres ampliar tu vivienda unifamiliar por ejemplo, habría mil pegas.
Ps. También habrá que ver quién está detrás de la genialidad, es decir, quién se llevará la pasta.

manbobi #3 manbobi
Es de una cutrez supina

#5 ddomingo *
#3 #_2 A menudo lo perfecto es enemigo de lo bueno. Apartamentos nuevos, con todo lo que ellos implica a nivel de prestaciones, en entornos consolidados, con todos los servicios y a precios asequibles para los jóvenes.

Será mejor vivir con los padres o pagar alquileres de 1.000 euros por vivenda con mucho peores condiciones.
Ojalá hicieran más "txapuzas" de estas.

Ojalá hicieran más "txapuzas" de estas.

Veelicus #2 Veelicus
Una txapuza tras otra

Guanarteme #7 Guanarteme
¡Todos pa'airbnb! :palm:

#1 ddomingo
Una muy buena iniciativa, aunque escasa para lo que se necesita.

#9 Mandri20
189, guau.

Quizá dos o tres ceros más a la derecha ayudarían a alguien.

#4 El_Almondigas
La cosa más rara que he visto (hoy).

Don_Pixote #8 Don_Pixote
#4 yo esto lo he visto en Dinamarca

Algunos cutres, otros la verdad que muy chulos y unas buenas vistas al ser los últimos pisos


