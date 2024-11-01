·
5
meneos
33
clics
El Eurotúnel submarino entre España y Marruecos ha sido un imposible de gasto público millonario. Ahora la tuneladora que perforó los túneles de la M-30 de Madrid dice que es viable
El ambicioso proyecto de un túnel submarino que conecte España con Marruecos lleva más de 40 años sobre la mesa. Hasta la fecha, solo ha sido una quimera
españa
,
marruecos
,
túnel
,
estrecho
5
0
1
K
48
ciencia
12 comentarios
5
0
1
K
48
ciencia
#1
ChatGPT
Qué puta necesidad habrá de hacer más fácil la entrada de productos marroquíes en Europa. No comprendo por qué se busca esto, solo es negativo para nosotros….
2
K
33
#2
DaniTC
#1
Hay que hacer como Francia hace con nosotros
1
K
24
#3
devilinside
#2
Lo que hay que hacer es como Italia, colocarlo como un gasto para la OTAN
6
K
68
#6
Kasterot
#3
que lo pongan como parte del acuerdo entre EE.UU y Marruecos
0
K
14
#4
ChatGPT
#2
no permitir interconexiones eléctricas o gasísticas? Tirarnos las fresas en la junquera?
1
K
20
#10
Dragstat
#1
la necesidad es que hay gente que se lucra con esto, como en todo. Si esas personas tienen lobbies suficientemente fuertes se hace, y con inversión pública. Es lo mismo que en Estados Unidos con el tema de los combustibles fósiles. Todo el planeta virando hacia energía más limpia menos ellos, que van al revés porque hay gente a la que le interesa.
0
K
20
#11
Escafurciao
#1
pregunte a ti mismo que te vas a sorprender.
0
K
8
#5
cenutrios_unidos
Que lo pague Marruecos.
4
K
64
#9
poxemita
#5
total para cuando acabe igual es el túnel que une sus 2 partes.
0
K
12
#12
Chinchorro
#9
Tranqui que antes nos invaden los latinos, diosito me los bendiga.
0
K
12
#7
pitercio
Luego cerrar la puerta en cualquiera de los lados será
casus belli
. Por mi parte no pondría ni un pavo para el túnel.
1
K
26
#8
Aguarrás
Voto
NO
.
Pero ni puto caso harán. Gastarán millonadas en favorecer las empresas de los sobornadores de turno.
Y encima por conectarse con Marruecos, un vecino y socio muy fiable, nada traicionero.
0
K
11
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
