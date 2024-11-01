Los europeos quieren más energías renovables ¡ya! [ENG]

Los europeos apoyan de forma abrumadora el cambio hacia las energías renovables, y dos de cada cinco afirman incluso que estarían dispuestos a pagar temporalmente facturas más altas para acelerar la transición, según una nueva encuesta realizada en seis países europeos. El apoyo público a la energía limpia llega en un momento en que la guerra en Irán pone de manifiesto la vulnerabilidad de la UE ante la volatilidad de los mercados energéticos globales.