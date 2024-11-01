En Europa sólo hay una amenaza, que no procede de oriente, sino de occidente

La representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, Kallas, no se cansa de provocar a Rusia. En una reciente conferencia de prensa ha dicho que “en los últimos 100 años Rusia ha atacado a más de 19 países. En una reciente conferencia de prensa ha dicho que “en los últimos 100 años Rusia ha atacado a más de 19 países",Desde 1600 Rusia ha sufrido ocho invasiones importantes por parte de países europeos o coaliciones dirigidas por ellos. Desde 1900 se pueden contabilizar cuatro. Lo que Kallas dice es mentira.
| etiquetas: propaganda de guerra , bulos europeos , kallas
"En cualquier, lo que Kallas dice es mentira y lo dice porque sabe que sus embustes no van a tener ninguna repercusión, y menos de tipo político. Los cazadores de bulos no le van a sacar los colores porque comen el alpiste que les llega de Bruselas.… » ver todo el comentario
Pero no recuerdo cómo se desarrolló todo finalmente, y qué fue primero y qué vino después