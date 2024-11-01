La representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, Kallas, no se cansa de provocar a Rusia. En una reciente conferencia de prensa ha dicho que “en los últimos 100 años Rusia ha atacado a más de 19 países. En una reciente conferencia de prensa ha dicho que “en los últimos 100 años Rusia ha atacado a más de 19 países",Desde 1600 Rusia ha sufrido ocho invasiones importantes por parte de países europeos o coaliciones dirigidas por ellos. Desde 1900 se pueden contabilizar cuatro. Lo que Kallas dice es mentira.