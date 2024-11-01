edición general
En Europa sólo hay una amenaza, que no procede de oriente, sino de occidente

La representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, Kallas, no se cansa de provocar a Rusia. En una reciente conferencia de prensa ha dicho que “en los últimos 100 años Rusia ha atacado a más de 19 países. En una reciente conferencia de prensa ha dicho que “en los últimos 100 años Rusia ha atacado a más de 19 países",Desde 1600 Rusia ha sufrido ocho invasiones importantes por parte de países europeos o coaliciones dirigidas por ellos. Desde 1900 se pueden contabilizar cuatro. Lo que Kallas dice es mentira.

Este tipo de mentiras son preocupantes porque son propias de los bulos de la propaganda bélica que precede a las guerras; para meter a la poblacion en una guerra, hay que convencer a la población que el enemigo es el atacante o el malo.
"En cualquier, lo que Kallas dice es mentira y lo dice porque sabe que sus embustes no van a tener ninguna repercusión, y menos de tipo político. Los cazadores de bulos no le van a sacar los colores porque comen el alpiste que les llega de Bruselas.…   » ver todo el comentario
Recuerdo que Biden hacía lo mismo al final de su mandato, augurando que harían no sé qué cosas si Rusia invadía Ucrania: www.youtube.com/watch?v=SaahwV6FHt8

Pero no recuerdo cómo se desarrolló todo finalmente, y qué fue primero y qué vino después
Las corruptas de Bruselas pueden estar interesadas en la guerra, para continuar y ampliar las ganancias que obtienen en situaciones de crisis como : el Covid (PZIfergate), la guerra de ucrania;..www.meneame.net/m/actualidad/fontaneros-union-europea-estan-involucrad Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana
