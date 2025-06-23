Europa: Sociedades militarizadas, camino a la precariedad

La política belicista impulsada por la ralea política, empresarial y el complejo militar industrial europeo, aupado por los grupos de presión energéticos y sionistas, conducen a las sociedades europeas a una debacle en derechos civiles, políticos y económicos, que ya se dejan sentir con fuerza. Una realidad que se acrecienta día a día, con el progresivo malestar de la población principalmente por el aumento de los gastos militares, impulsados en forma imperativa desde Washington y llevado a cabo por el verdadero poder en Europa: la OTAN
Todo eso crea precariedad.
Y al final, o tienes una cantidad absurda de armamento sin justificar y la gente te odia porque te has cargado su sociedad para nada o provocas una guerra para "justificar" tu armamento...
Es la peor manera, la más fascista y con la bomba atómica la más peligrosa para utilizar un Keynesianismo con el que "revitalizar" la economía.
Hasta las cripto monedas son menos peligrosas que el camino tomado por la UE.
En realidad; da lo mismo, porque Europa se va a rearmar POR CULPA del fascista y criminal de Putin
Si desapareciera, ya veríamos como se relajaba el ambiente
Y por si alguno tiene duda, es esta gente:
Personajes como la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, el canciller alemán Friedich Merz, el… » ver todo el comentario