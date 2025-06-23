Europa: Sociedades militarizadas, camino a la precariedad

La política belicista impulsada por la ralea política, empresarial y el complejo militar industrial europeo, aupado por los grupos de presión energéticos y sionistas, conducen a las sociedades europeas a una debacle en derechos civiles, políticos y económicos, que ya se dejan sentir con fuerza. Una realidad que se acrecienta día a día, con el progresivo malestar de la población principalmente por el aumento de los gastos militares, impulsados en forma imperativa desde Washington y llevado a cabo por el verdadero poder en Europa: la OTAN