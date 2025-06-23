edición general
Europa: Sociedades militarizadas, camino a la precariedad

La política belicista impulsada por la ralea política, empresarial y el complejo militar industrial europeo, aupado por los grupos de presión energéticos y sionistas, conducen a las sociedades europeas a una debacle en derechos civiles, políticos y económicos, que ya se dejan sentir con fuerza. Una realidad que se acrecienta día a día, con el progresivo malestar de la población principalmente por el aumento de los gastos militares, impulsados en forma imperativa desde Washington y llevado a cabo por el verdadero poder en Europa: la OTAN

WcPC
Las fábricas de armamento son las que menos redistribuyen, vamos que generan peores empleos para el gasto que representa, además absorben recursos que no pueden ir a otras industrias....
Todo eso crea precariedad.
Y al final, o tienes una cantidad absurda de armamento sin justificar y la gente te odia porque te has cargado su sociedad para nada o provocas una guerra para "justificar" tu armamento...

Es la peor manera, la más fascista y con la bomba atómica la más peligrosa para utilizar un Keynesianismo con el que "revitalizar" la economía.
Hasta las cripto monedas son menos peligrosas que el camino tomado por la UE.
ElenaCoures1
Resumen del envío: Putin no puede ganar su cagada especial y por eso la campaña en medios occidentales prorrusos para que Europa no se proteja; y saben el calado que tiene ese mensaje entre cierta gente
En realidad; da lo mismo, porque Europa se va a rearmar POR CULPA del fascista y criminal de Putin
Si desapareciera, ya veríamos como se relajaba el ambiente
pozz
Vengo a recordar que este panfleto de geoestrategia esta dirigido por un puto nazi rusoplanista.
www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
ElenaCoures1
#3 De España2000
Y por si alguno tiene duda, es esta gente:
www.meneame.net/story/inocentada-sin-gracia-franco-pasea-valencia
tierramar
El economista Thomas Piketty sostiene, acertadamente que más que aumentar en forma exorbitantes el gasto militar es mejor reorientar las prioridades hacia “el bienestar humano y el desarrollo sostenible” con inversiones masivas en «infraestructuras comunitarias como la educación, la sanidad, el transporte, energía, clima, entre otras.
Personajes como la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, el canciller alemán Friedich Merz, el…   » ver todo el comentario
tierramar
Analistas de la actual situación en Europa de militarización de la economía, afirman que el aumento del gasto militar no sólo aumenta la desigualdad, sino que la desprotección de las naciones y la posibilidad de guerra. “La historia europea es testigo de ello: Las oleadas de rearme, sobre todo en Alemania en el siglo XX, condujeron a dos guerras mundiales y a un continente en ruinas. Hoy, reproducir este patrón significaría sacrificar cada vez más vidas, destruir sociedades y comunidades para alimentar una industria dispuesta a comérselo todo y cuya supervivencia depende… de nuestra propia inseguridad. Como resume el economista Michael Roberts, el keynesianismo militar sólo puede funcionar en una situación de guerra”
ElenaCoures1
#1 ¿Y cuando le vas a decir eso a tu amo Putin para que su aumento de gasto militar reduzca la desigualdad de Rusia y evite la posibilidad de una guerra de agresión como la que lleva a cabo en Ucrania?
