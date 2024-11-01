edición general
Europa se mueve hacia la derecha: coches, clima y migración bajo la lupa de la ultraderecha

Por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, el grupo conservador ya no necesita al Partido Socialista Europeo para aprobar leyes. Ahora puede tramitar medidas directamente con los ultras, formando una mayoría abrumadora. Este cambio se hizo visible en septiembre, cuando se rompió el "cordón sanitario" en la resolución sobre Venezuela. Un mes después, se aprobó la ley ómnibus, que reduce la regulación medioambiental. Desde entonces, esta coalición de derechas y ultras tiene vía libre para mover la agenda europea a su antojo.

powernergia
Avanzando firmemente hacia el desastre.
jaramero
Normal, los socialistas se han desconectado de la gente, facilitando que el voto vire hacia la derecha.

Además han combatido con ahínco a la izquierda ala vez que hacían la vista gorda con la ultraderecha.
Lyovin81
#3 Y esto es igualmente cierto. La estafa para los intereses de la clase obrera que es el PSOE no se sostiene.
ContracomunistaCaudillo
La izquierda como siempre no asumiendo responsabilidades, la culpa siempre es de otros no?. La derecha viene para quedarse porque el pueblo así lo ha dictado, que estamos en democracia. A llorar al rincón.
DayOfTheTentacle
Se reían con lo que avisabamos los "equidistantes" pero...  media
Lyovin81
Era posible preverlo: a medida que hay que tomar medidas medioambientales que perjudican a los inversores, el capital se pone a toda máquina a intentar que la gente defienda los intereses del propio capital.
Ahora con las putas redes sociales, lo tienen a huevo. De esta no salimos.

Votantes de derechas: sois profundamente subnomales. Nos lleváis a desastre, pero defeco en vuestra muy prostituta progenitora.
