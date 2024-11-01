Europa Laica denuncia la «claudicación del Estado», pide boicotear la presencia del Papa en el Congreso de los Diputados y que no se le reconozca como «jefe de Estado»

...la sesión conjunta de las Cortes del 8 de junio vulnera gravemente la aconfesionalidad constitucional y solicita a los grupos parlamentarios que no participen en un acto de «exaltación religiosa» en pleno corazón de la soberanía popular...
Copio: El jefe de un Estado teocrático creado por la gracia de un dictador fascista:
El Estado de la Ciudad del Vaticano no es fruto de un proceso histórico de autodeterminación popular ni de ningún principio democrático de legitimidad: es literalmente una creación del régimen fascista de Benito Mussolini, quien mediante los Pactos de Letrán, de 1929, reconoció la soberanía de la Santa Sede a cambio del respaldo eclesiástico a su dictadura. Un Estado nacido de un pacto con el fascismo merece, cuando menos, un escrutinio más exigente que el que la comunidad internacional ha tenido a bien dispensarle.