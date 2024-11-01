edición general
Europa Laica denuncia la «claudicación del Estado», pide boicotear la presencia del Papa en el Congreso de los Diputados y que no se le reconozca como «jefe de Estado»

...la sesión conjunta de las Cortes del 8 de junio vulnera gravemente la aconfesionalidad constitucional y solicita a los grupos parlamentarios que no participen en un acto de «exaltación religiosa» en pleno corazón de la soberanía popular...

javierchiclana #1 javierchiclana *
Reacción a la siguiente noticia:www.meneame.net/m/politica/vaticano-congreso-acuerdan-papa-intervenga-

Copio: El jefe de un Estado teocrático creado por la gracia de un dictador fascista:

El Estado de la Ciudad del Vaticano no es fruto de un proceso histórico de autodeterminación popular ni de ningún principio democrático de legitimidad: es literalmente una creación del régimen fascista de Benito Mussolini, quien mediante los Pactos de Letrán, de 1929, reconoció la soberanía de la Santa Sede a cambio del respaldo eclesiástico a su dictadura. Un Estado nacido de un pacto con el fascismo merece, cuando menos, un escrutinio más exigente que el que la comunidad internacional ha tenido a bien dispensarle.
1 K 36
BlackDog #2 BlackDog
Pero el Papa es un jefe de estado. Que polladas están diciendo?
1 K 20
javierchiclana #3 javierchiclana *
#2 Es la justificación que están dando para rendirle honores y aceptar su homilía por parte de los representantes del Estado "Cortes Generales" Congreso + Senado. Ya está acordado. Será el 8 de junio.
0 K 16
DDJ #4 DDJ
#2 están diciendo que no se le reconozca como jefe de Estado. En la entradilla lo pone.
0 K 10
SantanaS #5 SantanaS *
#4 apliquémonos el cuento primero
0 K 7
BlackDog #6 BlackDog
#4 Por eso, es un jefe de estado y se le tendrá que recibir como jefe de estado
0 K 8

