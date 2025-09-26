Europa investigará si la gestión de la DANA vulneró la normativa de la UE

El Parlamento Europeo aprobó ayer pedir a la Comisión Europea una investigación sobre la gestión de la dana tras escuchar a dos asociaciones de víctimas, pese a que Bruselas precisó que es una competencia exclusiva de los Estados miembros. Los eurodiputados de la comisión de Peticiones decidieron mantener abierta la petición que presentaron la Asociación de Víctimas de la Dana 29-O y la Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre