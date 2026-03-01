edición general
8 meneos
27 clics
Europa está ganando la guerra: somos pobres, irrelevantes y vagos, pero sabemos vivir

Europa está ganando la guerra: somos pobres, irrelevantes y vagos, pero sabemos vivir

El Euromaxing (en una traducción un poco ortopédica, “Europeizar tu vida al máximo”) es un meme, pero también el símbolo de cómo la relevancia global importa poco si no repercute en la vida del ciudadano. Y ahí, como siguen mostrando las encuestas sobre satisfacción vital, Europa sigue encontrándose por delante. Un motivo de orgullo para un continente con la autoestima dañada que tal vez debería caminar con la cabeza más alta por haber sido capaz de inventar lo que se entiende hoy a nivel global como una sociedad saludable.

| etiquetas: europa , eeuu , china , euromaxing
7 1 0 K 71 cultura
4 comentarios
7 1 0 K 71 cultura
Ransa #2 Ransa
Por eso nos quieren joder . Para que no seamos ejemplo para nadie de que se puede vivir decentemente
1 K 23
#1 Leclercia_adecarboxylata
Somos irrelevantes pero no sensacionalistas.
0 K 16
porquiño #3 porquiño
Depende con quién nos compares... Con unos salimos ganado, con otros no y algunos salimos goleados.
0 K 10
#4 Marcus78
No se a que se refiere por pobres. Seria no tener su concepto de sueldo? O no tener acumulaciones extremas de ricos?
0 K 7

menéame