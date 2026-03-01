Europa está ganando la guerra: somos pobres, irrelevantes y vagos, pero sabemos vivir

El Euromaxing (en una traducción un poco ortopédica, “Europeizar tu vida al máximo”) es un meme, pero también el símbolo de cómo la relevancia global importa poco si no repercute en la vida del ciudadano. Y ahí, como siguen mostrando las encuestas sobre satisfacción vital, Europa sigue encontrándose por delante. Un motivo de orgullo para un continente con la autoestima dañada que tal vez debería caminar con la cabeza más alta por haber sido capaz de inventar lo que se entiende hoy a nivel global como una sociedad saludable.