Europa al borde del precipicio: Preparativos de guerra en todos los frentes | Prof. Ulrike Guérot  

Hoy hablo con la profesora Ulrike Guérot sobre la campaña a favor del rearme alemán, el cada vez menor espacio para las voces pacifistas, el papel de la OTAN en Europa, las oportunidades perdidas para un orden de seguridad neutral y los argumentos a favor de una Alemania y una Europa neutrales. También hablamos del Proyecto de Paz Europeo y de la acción por la paz del 9 de mayo.