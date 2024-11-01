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Europa al borde del precipicio: Preparativos de guerra en todos los frentes | Prof. Ulrike Guérot

Europa al borde del precipicio: Preparativos de guerra en todos los frentes | Prof. Ulrike Guérot  

Hoy hablo con la profesora Ulrike Guérot sobre la campaña a favor del rearme alemán, el cada vez menor espacio para las voces pacifistas, el papel de la OTAN en Europa, las oportunidades perdidas para un orden de seguridad neutral y los argumentos a favor de una Alemania y una Europa neutrales. También hablamos del Proyecto de Paz Europeo y de la acción por la paz del 9 de mayo.

| etiquetas: neutrality studies , ulrike guerot , europa , guerra
8 2 4 K 78 politica
7 comentarios
8 2 4 K 78 politica
Andreham #3 Andreham
3 años de guerra, la economía destruida, casi un siglo de "guerra fría" por la amenaza nuclear y aún así nos quieren hacer creer que realmente que Rusia por un lado tiene capacidad o ánimos para invadir a nadie; y algún otro país random (como Marruecos o Irán) tienen los mismos intereses.

Algo me dice que el rearme tiene más bien como objetivo afianzar el poder interno para cuando la gente ya no pueda aguantar más y se levante.
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#6 tierramar
Los politicos traidores europeos, siervos de EEUU; están desviando nuestros impuestos a la industria armamentistica yanqui, y ahora quieren reclutarnos para poner los muertos en la guerra de EEUU contra Rusia. PPSOE también: han aprobado el rearme y aumentar el gasto armamentistico, en contra de la opción de Sumar, que además proponía abandonar la OTAN.
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#7 tierramar
Nos meteran en la guerra si no nos resistimos con todas nuestras fuerzas: no aceptar el ejercito europeo; y manifestarnos en contra
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#4 HangTheRich
Recordar que si compran armas es para usarlas. Y no van a ir ellos y sus hijos, vamos a ir nosotros.
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#1 sliana
Sin enemigo declarado, pero EEUU tiene papeletas
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#2 Mustela
#1 ¿Tú crees? No olvidemos que estos se arraigaron tras la 2ª GM y ahí siguen. Y por cierto, qué acento más estadounidense que tiene el traductor del entrevistador, debería pasarse por Valladolid para que le ayuden un poco...
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carakola #5 carakola
#2 Diría que el doblaje es de IA pero no me hagas mucho caso. El original es en alemán.
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menéame