Euronews: España crea una red nacional de refugios climáticos ante la «nueva normalidad» de las olas de calor

En 2025, el país experimentó el verano más caluroso de su historia. España está creando una red nacional de refugios climáticos antes del próximo verano, según anunció el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una serie de edificios gubernamentales ofrecerán refugio a la población frente a las olas de calor cada vez más intensas que ha sufrido el país durante los meses más calurosos del año.