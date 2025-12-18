Euronews: España crea una red nacional de refugios climáticos ante la «nueva normalidad» de las olas de calor

En 2025, el país experimentó el verano más caluroso de su historia. España está creando una red nacional de refugios climáticos antes del próximo verano, según anunció el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una serie de edificios gubernamentales ofrecerán refugio a la población frente a las olas de calor cada vez más intensas que ha sufrido el país durante los meses más calurosos del año. [eng]
| etiquetas: cambio climatico , españa
Lo ven, no vienen, bajan precios
Por eso mismo, mientras sigamos dentro de este marco socioeconómico y con un futuro marcado por del decrecimiento y el cambio climático... No va a haber futuro salvo el de luchar a muerte en la cúpula del trueno.
Ya está pasando, cada vez hay más conflictos y todo pasa por el mismo motivo.
La humanidad es retrasada y no parece que vayamos a madurar por sorpresa, al revés, parece que… » ver todo el comentario
No sirven los bares o el aire acondicionado del corte inglés?