Euronews: España crea una red nacional de refugios climáticos ante la «nueva normalidad» de las olas de calor

En 2025, el país experimentó el verano más caluroso de su historia. España está creando una red nacional de refugios climáticos antes del próximo verano, según anunció el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una serie de edificios gubernamentales ofrecerán refugio a la población frente a las olas de calor cada vez más intensas que ha sufrido el país durante los meses más calurosos del año. [eng]

CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
eso es tan solo una parte, el primer filtro, pero la que cuenta y bastante es el cuento que nos han inculcado con el cuento del turismo "somos un pueblo acogedor con los brazos abiertos" (curioso que se diga eso desde aqui abajo hasta alli arriba) si no tenemos ese segundo filtro...van a decir, bueno hace calocha pero al menos gozo.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Dalee, menead, moved, difundid, comentad

Lo ven, no vienen, bajan precios
#2 encurtido
#1 Qué va, vendrán más por esos refugios climáticos. Seguro que ahí ponen cervezas y tapas.
#5 Dav3n *
#2 Da igual, al final se trata de que esto es el capitalismo: marcar la siguiente inversión en el puto mapa.

Por eso mismo, mientras sigamos dentro de este marco socioeconómico y con un futuro marcado por del decrecimiento y el cambio climático... No va a haber futuro salvo el de luchar a muerte en la cúpula del trueno.

Ya está pasando, cada vez hay más conflictos y todo pasa por el mismo motivo.

La humanidad es retrasada y no parece que vayamos a madurar por sorpresa, al revés, parece que…   » ver todo el comentario
Iori #6 Iori
#2 100%. Centro cívico en Barcelona. 1 semana después de que se denominase "refugio climático" abrieron dentro una tasca asiática. Muy buena comida a muy buen precio, pero se les ve a la legua las intenciones.
Guanarteme #4 Guanarteme
Lo que sea menos plantar árboles en las ciudades... No, eso, no.... Que los hayuntamientos tienen que gastarse los lereles en mantenerlos, mejor explanadas de hormigonaco con un toldillo jediondo por encima al que llamaremos "refugio climático" :palm:
#7 jjmf *
No hay nada como andar un kilómetro bajo el sol buscando un refugio climático cuando notas un golpe de calor.

No sirven los bares o el aire acondicionado del corte inglés?
