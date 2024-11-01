Euroclear corre el riesgo de sufrir un recorte en la calificación de Fitch por la congelación de activos rusos (inglés)

La agencia de calificación Fitch puso el martes al Euroclear Bank en "vigilancia de calificación negativa", citando el potencial de mayores riesgos legales y de liquidez derivados de los planes de la Unión Europea de utilizar activos rusos inmovilizados para un préstamo de reparaciones a Ucrania.



Euroclear, con sede en Bélgica, dijo el miércoles que la decisión de Fitch señalaba la necesidad de mayor claridad y detalle sobre el préstamo de reparaciones propuesto para Ucrania y se estaba preparando para una variedad de escenarios...