La Eurocámara pide extender el sólo sí es sí a toda la UE (con los votos del PP)

La Eurocámara pide extender el sólo sí es sí a toda la UE (con los votos del PP)

Nuevo intento del Parlamento Europeo por incluir el concepto de consentimiento en la directiva de violencia machista de la legislación comunitaria. El comité de Libertades Civiles y Derechos de la Mujer de la Eurocámara ha aprobado por 75 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones un informe que aboga por sacar adelante una reforma legal que, en la práctica, extienda en gran parte la ley española del sólo sí es sí en toda la Unión Europea.

carakola
Madre mía. Que alguien lo rellene , porfa xD  media
luckyy
La derecha no tiene vergüenza
Battlestar
Pues, como ya pasaba en España antes de la ley de solo si es si,, eso ya es así en Europa.

En España lo que hicieron fue combinar dos delitos distintos en uno solo. Lo de llamarlo "ley de solo si es si" fue un efecto retorico que no significa nada realmente, un slogan vacío.

Porque la el concepto de la falta consentimiento ya funcionaba. Pero la tipificación cambiaba según los medios usados para saltárselo. Por ejemplo Sin consentimiento por dejar inconsciente: abuso, Sin consentimiento por intimidación: agresión. Ahora independientemente si es por dejar inconsciente o intimidación el precepto es agresión, pero el rango de pena es más amplio.
El_dinero_no_es_de_nadie
No tiene nada que ver con la ley española, ni todos los delitos pasan a ser la misma categoría, ni se rebajan las penas.
