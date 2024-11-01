La Eurocámara pide extender el sólo sí es sí a toda la UE (con los votos del PP)

Nuevo intento del Parlamento Europeo por incluir el concepto de consentimiento en la directiva de violencia machista de la legislación comunitaria. El comité de Libertades Civiles y Derechos de la Mujer de la Eurocámara ha aprobado por 75 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones un informe que aboga por sacar adelante una reforma legal que, en la práctica, extienda en gran parte la ley española del sólo sí es sí en toda la Unión Europea.