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Etsaiak: subversión + antimilitar (version de RIP)

Etsaiak: subversión + antimilitar (version de RIP)  

2 canciones de la banda de thrash core Etsaiak (EH) incluye una versión de la mítica canción "antimilitar" de los RIP.

| etiquetas: etsaiak , rip , punk , hardcore , thrash , metal
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5 comentarios
9 1 0 K 84 cultura
Kasterot #1 Kasterot *
Habia un disco de versiones RIP.
Esta que enlazo no es la que más me gustaba (me gustaba más mundu hila) .
Pero esta potentisima está de Anestesia youtu.be/JR7lspf5Rl0?si=a6nkClQXAcR_Q-75 #0
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rusito #2 rusito
#1 Conozco esa banda, buena cover.
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Uff me ha transportado a otros tiempos maqueteros, y casetes que circulaban de mano en mano...
Ahi va una rareza:

Ofensiva HCM - Democracia
www.youtube.com/watch?v=6ya9jd9RVac
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Ilunabarra #4 Ilunabarra
#3 a mí me ha recordado al recopilatorio Rock AntiMili mitiko
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#4 Pero pon el enlace hombre!

ROCK ANTI MILI - V/A Compilation LP Full Album (1988/2016)
www.youtube.com/watch?v=5TdBVo3axpk
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menéame