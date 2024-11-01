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Etsaiak: subversión + antimilitar (version de RIP)
2 canciones de la banda de thrash core Etsaiak (EH) incluye una versión de la mítica canción "antimilitar" de los RIP.
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etsaiak
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rip
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#1
Kasterot
*
Habia un disco de versiones RIP.
Esta que enlazo no es la que más me gustaba (me gustaba más mundu hila) .
Pero esta potentisima está de Anestesia
youtu.be/JR7lspf5Rl0?si=a6nkClQXAcR_Q-75
#0
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#2
rusito
#1
Conozco esa banda, buena cover.
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#3
aPedirAlMetro
*
#1
Uff me ha transportado a otros tiempos maqueteros, y casetes que circulaban de mano en mano...
Ahi va una rareza:
Ofensiva HCM - Democracia
www.youtube.com/watch?v=6ya9jd9RVac
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#4
Ilunabarra
#3
a mí me ha recordado al recopilatorio Rock AntiMili mitiko
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#5
aPedirAlMetro
*
#4
Pero pon el enlace hombre!
ROCK ANTI MILI - V/A Compilation LP Full Album (1988/2016)
www.youtube.com/watch?v=5TdBVo3axpk
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menéame
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Esta que enlazo no es la que más me gustaba (me gustaba más mundu hila) .
Pero esta potentisima está de Anestesia youtu.be/JR7lspf5Rl0?si=a6nkClQXAcR_Q-75 #0
Ahi va una rareza:
Ofensiva HCM - Democracia
www.youtube.com/watch?v=6ya9jd9RVac
ROCK ANTI MILI - V/A Compilation LP Full Album (1988/2016)
www.youtube.com/watch?v=5TdBVo3axpk