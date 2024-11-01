Etiopía ya construye un aeropuerto sin precedentes en África. No solo será gigantesco: su diseño no pasará desapercibido desde el aire

En Bishoftu, a unos 40-45 kilómetros de Addis Abeba, Etiopía ya está moviendo tierra para un proyecto que apunta alto en todos los sentidos. Ethiopian Group ha iniciado oficialmente las obras de un nuevo aeropuerto que, según el primer ministro Abiy Ahmed Ali, será “el mayor proyecto de infraestructura de aviación en la historia de África” cuando esté completado. Pero el tamaño no es el único mensaje: Zaha Hadid Architects plantea un terminal gigantesco con forma aproximada de X, una firma visual que responde también a una idea funcional, hacer