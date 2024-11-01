edición general
"Estuve a 4 horas de ser ejecutado": César Fierro, el mexicano que pasó 40 años en el corredor de la muerte de EE.UU. por un crimen que no cometió

Contar hormigas, contemplar el aleteo de las moscas, rasgar la pared con las uñas, cantar. Durante más de 20 años, estas fueron las actividades habituales -y casi únicas- de César Fierro. Nacido en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, este hombre de 69 años pasó más de cuatro décadas encarcelado y sentenciado a muerte en Texas, EE.UU., por un crimen que no cometió. La mitad de esa condena la cumplió en confinamiento solitario.

| etiquetas: a punto de ejecutado , 40 años , corredor de la muerte , ee.uu , mexicano
sleep_timer #2 sleep_timer
Hay que joderse como Hollywood ha vendido ese esperpento de país de mierda como que son "los buenos"
Furiano.46 #3 Furiano.46
Le pusieron en pausa la vida 40 años. Al darle al play le quedan dos telediarios y no hay forma de reparar el daño
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
A principios de la década de los 80, Fierro, quien entonces trabajaba como recolector de chiles en la ciudad de El Paso, fue coaccionado por un grupo de policías para firmar la confesión del asesinato de un taxista, según confirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH). En prisión, asegura que sufrió abusos y padeció los estragos que el aislamiento deja en la mente y en el cuerpo. "La justicia me quitó todo. Si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Estoy libre, pero no me queda mucho tiempo de vida", se lamenta en entrevista con BBC News Mundo desde su pequeño departamento en la azotea de un edificio de Ciudad de México.
#4 Jodere *
Pobre hombre media vida en la cárcel, según parece ademas no le debieron compensar por ese "error" de la justicia.
