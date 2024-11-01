"Estuve a 4 horas de ser ejecutado": César Fierro, el mexicano que pasó 40 años en el corredor de la muerte de EE.UU. por un crimen que no cometió

Contar hormigas, contemplar el aleteo de las moscas, rasgar la pared con las uñas, cantar. Durante más de 20 años, estas fueron las actividades habituales -y casi únicas- de César Fierro. Nacido en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, este hombre de 69 años pasó más de cuatro décadas encarcelado y sentenciado a muerte en Texas, EE.UU., por un crimen que no cometió. La mitad de esa condena la cumplió en confinamiento solitario.