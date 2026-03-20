Un estudio de la Universidad de Yamaguchi revela al fin por qué los gatos caen siempre de pie

El trabajo concluye que la combinación de una columna torácica flexible y una columna lumbar rígida en torsión axial hace posibles los escorzos felinos en el aire. Pero, ¿por qué los gatos siempre caen de pie?. Esta pregunta ha encontrado respuesta en un estudio de la Universidad de Yamaguchi liderado por Yasuo Higurashi. Cuando un gato está en el aire no puede impulsarse. Y la física establece que si un cuerpo que cae al vacío no está girando inicialmente, no puede empezar a girar a menos que algo lo empuje desde el exterior.