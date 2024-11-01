Estudio reciente relaciona actitudes misóginas, extremismo y la identificación con ideologías incel en adolescentes (Eng)

Un estudio reciente de la Universidad de Melbourne (publicado hace unos días) encontró una alta correlación entre actitudes misóginas, extremismo y la identificación con ideologías incel en adolescentes. Según los resultados: ~25 % de los chicos de 13 – 17 años encuestados expresaron estar alineados con ideas incel. Hubo también una fuerte relación entre misoginia, desconfianza hacia las mujeres y justificantes de violencia. Este tipo de hallazgos preocupan porque sugiere que la ideología incel es parte de un contexto más amplio de radicalismo