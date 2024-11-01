edición general
Estudio reciente relaciona actitudes misóginas, extremismo y la identificación con ideologías incel en adolescentes (Eng)

Un estudio reciente de la Universidad de Melbourne (publicado hace unos días) encontró una alta correlación entre actitudes misóginas, extremismo y la identificación con ideologías incel en adolescentes. Según los resultados: ~25 % de los chicos de 13 – 17 años encuestados expresaron estar alineados con ideas incel. Hubo también una fuerte relación entre misoginia, desconfianza hacia las mujeres y justificantes de violencia. Este tipo de hallazgos preocupan porque sugiere que la ideología incel es parte de un contexto más amplio de radicalismo

Jakeukalane #3 Jakeukalane *
#1 en ese me sale un muro de pago. ¿Te lo cambio igual? Quizás la url haya cambiado. Pasame un pastebin con la url por si acaso.
0 K 11
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 pude leerlo, pero si, gracias
0 K 20
#2 Vamohacalmano
Pues le doy a la notisia y no consigo leer nada.
0 K 7
#6 lordban
El agua moja y fue antes el huevo o la gallina.
0 K 7
#7 sald64059
No se ve una mierda.
0 K 7

