Un estudio liderado por el IPE (CSIC) revela variaciones de hasta 7º C de temperatura en menos de un siglo en el Pirineo
El estudio internacional ha sido publicado recientemente en la revista Climate of the Past, y muestra cómo los eventos climáticos globales influyeron de forma directa en el clima de esta región.
ciencia
,
cambio climatico
,
españa
ciencia
ciencia
kastanedowski
...las temperaturas actuales podrían ser ligeramente más frías actualmente que en periodos históricos cálidos como el Calentamiento Romano (0-200 d.C.) y la Anomalía Climática Medieval (900-1300 d.C.), considerados los más cálidos en los últimos 2500 años según datos de espeleotemas. Estos periodos cálidos fueron impulsados por variabilidad solar y erupciones volcánicas,....
Sí hace más calor ahora comparado con los últimos siglos, pero en el contexto de 2000 años, no es el período más…
