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El estudio español de 2017 que analizó el posible trastorno mental que padece Donald Trump para explicar su comportamiento público

El estudio español de 2017 que analizó el posible trastorno mental que padece Donald Trump para explicar su comportamiento público

Un trabajo académico publicado hace casi diez años aplicó criterios del DSM-5 al comportamiento público de Donald Trump, sugiriendo la presencia de rasgos narcisistas y abriendo un debate que aún hoy sigue vigente.

| etiquetas: donald trump , estados unidos , salud mental
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8 comentarios
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#4 MenéameApesta
Narcisistas hay muchos, pero este es narcisista y retrasado. No es capaz de soltar dos frases seguidas y que la segunda no contradiga a la primera.
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#6 capitan.meneito
#4 e hijo de puta.
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obmultimedia #8 obmultimedia *
#4 Seguramente tenga demencia frontotemporal eso sumado a que esta rodeado de autenticos psicopatas hace una combinación muy peligrosa
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WcPC #3 WcPC
Ojalá dure mucho, porque el Vicepresidente es peor que él.
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Es evidente no?
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kosako #2 kosako
#1 Y no es preocupante que siendo evidente, sea presidente?
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#2 y viendo lo que hace más... pero no depende de nosotros. Aunque aquí vamos en camino.
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fofito #7 fofito
#2 Preocupante fue cuando se decidió que la población debía ser ignorante y sin criterio para poder manejarla más fácilmente.
Preocupante fue cuando los que se supone que no compartían ese criterio no hicieron nada para revertir la situación.
Lo de ahora no es preocupante,es la consecuencia lógica.


Y espérate a ver qué pasa con España en los próximos años.


La década de los cuarenta va a parecer un guateque.
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menéame