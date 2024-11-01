El estudio español de 2017 que analizó el posible trastorno mental que padece Donald Trump para explicar su comportamiento público

Un trabajo académico publicado hace casi diez años aplicó criterios del DSM-5 al comportamiento público de Donald Trump, sugiriendo la presencia de rasgos narcisistas y abriendo un debate que aún hoy sigue vigente.
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Preocupante fue cuando los que se supone que no compartían ese criterio no hicieron nada para revertir la situación.
Lo de ahora no es preocupante,es la consecuencia lógica.
Y espérate a ver qué pasa con España en los próximos años.
La década de los cuarenta va a parecer un guateque.