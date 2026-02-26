Un estudio encuentra microplásticos en los tumores de nueve de cada diez pacientes de cáncer de próstata

Un nuevo estudio ha encendido las alarmas sobre un enemigo invisible que podría estar infiltrándose en uno de los órganos más sensibles del cuerpo masculino. Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York Langone Health ha encontrado pequeños fragmentos de plástico en nueve de cada diez pacientes con cáncer de próstata analizados, y en concentraciones significativamente más altas dentro de los tumores que en el tejido prostático sano circundante.