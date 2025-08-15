Estudio de biomecánica muestra cómo el T-Rex y otros dinosaurios se alimentaban de presas [ENG]

El estudio encontró que el Tyrannosaurus poseía con mucho la fuerza de mordedura estimada más alta, con un cráneo fuertemente reforzado y músculos masivos de la mandíbula. Pero mostró que otros depredadores de dinosaurios evolucionaron con enfoques exitosos para cazar presas incluso igualando al T-Rex. "Algunos, como el T-Rex, reforzaron el cráneo para tolerar fuerzas de mordida extremadamente altas y las tensiones craneales asociadas. Otros, como el Allosaurus o el Spinosaurus, tuvieron estructuras más ligeras y posiblemente flexibles".