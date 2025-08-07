Un estudio alerta del deterioro que sufre el glaciar Perito Moreno: ha retrocedido más de 800 metros en los últimos cinco años

El glaciar Perito Moreno en Argentina, a menudo descrito como uno de los glaciares más estables de la Patagonia, está retrocediendo mucho más rápido de lo que se creía. Los resultados muestran que, en los últimos años, el glaciar ha retrocedido hasta 800 metros en algunas zonas, y que podría colapsar y retroceder varios kilómetros en un futuro próximo.
| etiquetas: perito moreno , glaciar , retroceso , medio ambiente , clima
www.infobae.com/america/medio-ambiente/2025/08/07/advierten-por-el-rap
Buena pregunta, y aunque todavía no hay una proyección oficial sobre cuándo desaparecería el glaciar Perito Moreno, sí se puede hacer una estimación muy aproximada basada en los nuevos datos de retroceso y adelgazamiento revelados en 2025.
Datos actuales clave (2025): Ha retrocedido más de 800 metros en 5 años (desde 2019). El adelgazamiento pasó de 0,34 m/año a 5,5 m/año. Se han perdido 1,92 km² de superficie en solo 7 años. Si pierde el… » ver todo el comentario