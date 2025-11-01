Un estudio afirma proporcionar la primera evidencia directa de la materia oscura [ENG]

Un estudio reciente ha reportado la posible primera evidencia directa de la materia oscura, una sustancia invisible que se cree forma una red cósmica en el universo. La investigación, liderada por el astrofísico Tomonori Totani, sugiere que los rayos gamma emitidos desde el centro de la Vía Láctea podrían tener la firma de la materia oscura. Esta materia, propuesta por primera vez en los años 30, no emite luz pero ejerce una atracción gravitacional sobre las galaxias. Cautelosos, los científicos necesitan más trabajo para confirmar el hallazgo.