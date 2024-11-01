Un estudio con Acinetobacter baumanii demuestra que las bacterias tienen ritmos circadianos [ENG]

Se sabía que patógenos importantes como S.aureus, P.aeruginosa o A.baumanii respondían a la luz. En A.baumanii la respuesta a la luz azul mediante el fotorreceptor BlsA modula su captación de hierro, susceptibilidad a antibióticos, tolerancia a la desecación, competencia con otros microorganismos, metabolismo, formación de biopelículas y quorum sensing. Este reloj endógeno fue evidenciado en condiciones de oscuridad con estimulación lumínica controlada observando una respuesta coordinada de todas las cepas analizadas
| etiquetas: acinetobacter , baumanii , ritmo , circadiano , luz